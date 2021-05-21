Новосибирск, , 03:00 — REGNUM Арбитраж Новосибирской области отказал министерству физической культуры и спорта во взыскании 595 млн рублей с ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь». Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В карточке дела 20 мая 2021 года появилась запись судья Хорошилова — «в иске отказать полностью». Другие детали дела пока не сообщаются, само решение ещё недоступно к ознакомлению.

Претензии министерства поступили в суд 2 марта 2021 года. Вероятно, речь идёт о ранее предоставленной клубу субсидии.

В 2018 году Контрольно-счетная палата области обнародовала результаты проверок использования средств регионального бюджета, выделенных спортивным командам в 2016 — 2017 годах. В сообщении ведомства уточнялось, что «в нарушение условий предоставления субсидии» при наличии долгов перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами клуб в 2016 году получил 295 млн рублей субсидии и 300 млн рублей в 2017 году.

По данным ЕГРЮЛ, ассоциация учреждена в 2008 году. Учредителями выступали ОАО «Новосибирскэнерго», ЗАО «Сибирский антрацит» и областная администрация.