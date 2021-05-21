Москва, 21 мая 2021, 02:58 — REGNUM Некоторым российским политикам пора понять, что поддержка Халифата против Израиля и якобы против США чревата гибелью России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, ему непонятно, как именно русские политики соотносятся с этой моделью и не понимает, как эта странная парадигма «враг моего врага — мой друг» может существовать в мире, где врагом Израиля или Соединенных Штатов (пусть номинально) является куда более опасный для России Халифат?
Он также отметил, что, если все время пытаться понять мир «по-простому», Россия окажется в очень опасной ловушке. Поэтому, необходимо начинать понимать его по-сложному, обсуждая эту сложность с людьми.