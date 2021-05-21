Москва, , 02:58 — REGNUM Некоторым российским политикам пора понять, что поддержка Халифата против Израиля и якобы против США чревата гибелью России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«А теперь мне все время непонятно отношение русских политиков ко всему этому фактору. Они не видели, что творят в Боснии, они не видели, что творят в Средней Азии? Они не видели все остальное? Они не помнят всего этого? Теперь они говорят, что есть маленький фактор очень плохой. Я не буду говорить, хороший он, или плохой, какая разница? Но этот фактор торчит в горле у халифатистской модели. Теперь надо поддержать халифатистскую модель? А Россия понимает, что халифатистская модель и «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предполагают, что Татарстан, Башкиртостан и все остальное — это части Халифата?», — заявил политолог.

По его словам, ему непонятно, как именно русские политики соотносятся с этой моделью и не понимает, как эта странная парадигма «враг моего врага — мой друг» может существовать в мире, где врагом Израиля или Соединенных Штатов (пусть номинально) является куда более опасный для России Халифат?

Он также отметил, что, если все время пытаться понять мир «по-простому», Россия окажется в очень опасной ловушке. Поэтому, необходимо начинать понимать его по-сложному, обсуждая эту сложность с людьми.