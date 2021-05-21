Москва, , 02:58 — REGNUM Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибудет на Камчатку 22 мая. По поручению председателя правительства Михаила Мишустина ему предстоит проработать на месте вопросы развития туристического потенциала края в целом и конкретно Долины гейзеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

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Вместе с Чернышенко на полуостров приедут министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, представители министерства природных ресурсов и экологии, Ростуризма, а также генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

К обсуждению вопроса формирования концепции развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике будут привлечены экологи, инвесторы и другие заинтересованные лица.

«Комплексная задача — увеличить турпоток на особо охраняемой природной территории, оберегая уникальную природу края и не нарушая экологического законодательства. Далее будем масштабировать этот опыт и использовать его на территориях других заповедников страны», — отметил Чернышенко.

На территории РФ действует 106 государственных природных заповедников, 62 национальных парка и 61 государственный природный заказник федерального значения.

Также в ходе поездки будет проверена готовность регионов Дальнего Востока к реализации программы туристического кешбэка для детей, которая стартует уже с 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании правительства РФ с президентом Владимиром Путиным заявил, что в Долину гейзеров Камчатки нельзя допускать много людей, так как они там всё вытопчут. На это глава государства ответил, что к людям надо относиться как к своим, близким, а не как к чужим, и ещё необходимо организовать всё должным образом, использовать опыт других стран при организации массового отдыха туристов на таких уникальных природных объектах, как Долина гейзеров на Камчатке.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов признал, что природные «жемчужины» края, в том числе и Долина гейзеров, остаются малодоступными для жителей не то что страны, но и региона.