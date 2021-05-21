Нью-Йорк, США, 21 мая 2021, 02:53 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал прекращение огня между сектором Газа и Израилем и призвал перезапустить мирный процесс в регионе. Об этом он 20 мая заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке.
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«Считаю, что очень важно оживить, перезапустить мирный процесс, чтобы достичь решения о сосуществовании двух государств», — сказал генсек ООН.
Гутерриш выразил надежду на то, что стороны будут соблюдать договорённости о прекращении огня.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что новое обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая, когда стороны обменялись ударами по территории друг друга. После 11 дней кровопролитных военных действий Израиль и Палестина договорились о прекращении огня. Режим тишины наступил 21 мая в 2:00 (совпадает с московским).
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