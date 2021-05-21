Анадырь, , 03:01 — REGNUM На Чукотке рыбохозяйственный совет распределил квоты на добычу серых китов между 11 территориально-соседскими общинами коренных малочисленных народов округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе правительства региона.

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В этом году поступили заявки на добычу 152 китов, при этом лимиты определяют максимальный объем добычи 135 животных в год. В связи с этим квоты пришлось скорректировать. На данный момент между общинами распределены разрешения на добычу 133 млекопитающих — два кита оставили в резерве.

«Уменьшение квоты отдельным общинам было обосновано показателями добычи прошлых лет. Попытались учесть все мнения наших морзверобоев», — пояснил ответственный за промысел член ассоциация КМНЧ Егор Верещагин.

Таким образом, в Чукотском районе будет добыто 105 китов, в Провиденском городском округе — 25 китов и в городском округе Эгвекинот — три кита.

В 2018 году Международная китобойная комиссия установила семилетний период реализации квоты на добычу кита для коренного населения Чукотки. Согласно решению комиссии, ежегодная квота на добычу не должна превышать 135 особей серого кита и пять особей гренландского кита. Квота на Гренландского кита в текущем году осталась невостребованной.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях Чукотки обсуждают дикую выходку охотников, которые телами убитых гусей выложили на снегу надпись «Чукотка 2021» и символ сердца рядом. Жители возмущены и требуют наказания для таких «охотников».