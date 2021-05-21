Нью-Йорк, США, , 02:43 — REGNUM Россия предлагает активизировать деятельность «ближневосточного квартета» (Россия, США, ЕС, ООН) и созвать министерскую встречу в расширенном формате, заявил 20 мая первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи организации.

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«Предлагаем безотлагательно провести министерскую встречу четверки для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия», — сказал он.

На расширенную встречу в этом формате дипломат предложил пригласить представителей региональных государств. «Убеждены, что реализация этой инициативы будет напрямую способствовать возобновлению мирного процесса», — отметил Полянский.

Он подчеркнул, что политическое урегулирование палестино-израильского конфликта не имеет альтернатив, и что «двум сторонам необходимо взять на себя ответственность и приступить к диалогу».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что военно-политический кабинет Израиля одобрил одностороннее прекращение огня в секторе Газа по предложению Египта. После этого в ХАМАС заявили о готовности взаимно прекратить атаки на Израиль. Режим тишины наступил 21 мая в 2:00 (совпадает с московским).

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