Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Соединенные Штаты помогут Израилю восстановить систему противоракетной обороны «Железный купол», заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме.

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«Я заверил его (премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньянху) в своей полной поддержке восстановления израильской системы «Железный купол» для обеспечения обороны и безопасности страны в будущем», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон стремится не допустить длительного противостояния на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты проводили интенсивные переговоры для прекращения израильско-палестинского конфликта в секторе Газа. Он добавил, что Вашингтон поможет международным организациям с обеспечением гуманитарного содействия населению сектора Газа.

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