Москва, , 02:37 — REGNUM Столкновение Палестины с Израилем — это очередной виток построения глобального Халифата, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Кто такой этот ХАМАС, который, кричат, нужно поддержать… Кто это на самом деле? Это отчасти детище израильской полиции, это все знаю… Они были созданы для того, чтобы противостоять Организации Объединения Палестины, которая была слишком просоветская и светская. Но отчасти-то это — это просто филиал «Братьев мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чуть-чуть сдобренный «Исламским джихадом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил политолог.

Поэтому, по его словам, когда говорится о том, что с ХАМАС нужно сроить тесные отношения, но «Братья Мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это запрещенная террористическая организация, возникает некоторое противоречие, которые необходимо было бы каким-то образом разрешить.

«А идет простая вещь. Идет стремительное построение Халифата. Пока там мылятся в одну сторону американцы, в другую сторону кто-то еще, пока европейцы пищат так или иначе, эта штука идет. Исламизм захватывает и захватывает территории. Теперь лидером стала Турция. Турция — страна НАТО, одновременно с этим у нее какие-то терки с Соединенными Штатами, Иран в испуге то ли налаживает отношения, то ли нет», — описал ситуацию на Ближнем Востоке Кургинян.