Белград, , 02:40 — REGNUM Депутаты парламента Сербии 20 мая приняли закон о гендерном равенстве, а также поправки к закону о запрете дискриминации. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Закон о гендерном равенстве должен обеспечивать повышение гендерного равенства, систематическое упорядочение и укрепление институциональных механизмов гендерного равенства, а также уточнение обязательств работодателей и органов государственной власти в отношении планирования и реализации мер по продвижению гендерного равенства.

Вице-премьер и президент координационного органа по гендерному равенству Зорана Михайлович ранее 20 мая заявила, что закон о гендерном равенстве важен для создания общества равных шансов для женщин и мужчин. Она добавила, что закон о гендерном равенстве должен запретить спрашивать кандидата, планирует ли она брак или рождение детей, по словам министра.