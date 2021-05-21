Загреб, , 17:46 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович 20 мая заявил, что Северная Македония удовлетворяем всем демократическим критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, однако «уже стало обыкновением то, что эта страна подвергается нападкам со стороны всех и каждого».

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«Это неправильно. Эта страна, этот народ уже заплатили высокую цену. Они следуют всем правилам и являются примером для подражания», — заявил Миланович и напомнил, что македонцы пошли на смену названия страны по требованию Греции.

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Днем ранее МИД Болгарии потребовал у хорватского внешнеполитического ведомства разъяснения предыдущих заявлений Милановича относительно отношений Хорватии и Северной Македонии.

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