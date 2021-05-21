Рабат, , 02:19 — REGNUM Власти Марокко объявили о поэтапном смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба марокканского правительства.

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Сообщается, что с 21 мая сокращается время комендантского часа с 10 часов до 5,5 часов. Тем не менее магазинам и заведениям общественного питания будет необходимо закрываться в 23:00. Также в королевстве все еще будут запрещены массовые собрания людей.

По последним данным, в Марокко с начала пандемии выявили 516 091 случай заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в королевстве умерли 9 109 человек.