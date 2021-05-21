Феризай, , 04:42 — REGNUM Вечером 20 мая чиновник таможенной службы Косово был задержан в результате продлившегося два месяца расследования. Чиновник обвиняется в причастности к контрабанде фармацевтической продукции и получении взятки.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, таможенник служил на КПП Хан Элези. На фото, представленных таможней, видно, что среди контрабандных товаров препараты-дженерики типа Виагра.

Подозрения в отношении арестованного чиновника были возбуждены в результате прослушки. Операцию по аресту проводила таможня под руководством прокуратуры первой инстанции муниципалитета Феризай.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-министр здравоохранения Косово обвинил прокурора в вымогательстве