Вашингтон, , 02:12 — REGNUM Соединенные Штаты пытаются не допустить затяжного витка противостояния на Ближнем Востоке, и с этой целью вели интенсивные переговоры для урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил 20 мая президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.

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"Мы проводили интенсивные дискуссии на высоком уровне <…> с Египтом, палестинскими властями и другими странами Ближнего Востока с целью избежать того затяжного конфликта, свидетелями которого мы были в предыдущие годы, когда начинались боевые действия», — сказал американский лидер.

Администрация США, по словам Байдена, остаётся приверженной работе с ООН и другими международными игроками, с тем, чтобы обеспечить необходимое гуманитарное содействие населению сектора Газа.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что военно-политический кабинет Израиля одобрил одностороннее прекращение огня в секторе Газа по предложению Египта. После этого в ХАМАС заявили о готовности взаимно прекратить атаки на Израиль. Режим тишины наступает 21 мая в 2:00 (совпадает с московским).

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