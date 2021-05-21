Роттердам, Нидерланды, , 02:17 — REGNUM В ночь с 20 на 21 мая, во вторую ночь полуфинала Евровидения 2021 года представительница Албании Анджела Перистери прошла в полуфинал конкурса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, певица исполняла песню «Карма» на албанском языке.

Всего во втором отборочном туре участвовали 17 стран, в финал вышли только 10. Кроме Албании в финал прошли Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Греция и Финляндия. Молдаванку Наталью Гордиенко продюсировал Филипп Киркоров.

Ранее сообщалось о том, что российская певица Манижа прошла в финал соревнования.

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