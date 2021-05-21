21 мая 2021 | Время чтения 12 мин

А что, если юная школьница с очевидными психическими отклонениями начинает продвигать экологическую проблематику, путешествовать на яхте (с которой ей «помогли») от Англии до США, ибо она, видите ли, не летает на самолете, а все мировые СМИ начинают это обсуждать? Разве в этом нет ничего подозрительного?

Данила Уськов, , 09:05 — REGNUM После Великой Победы 9 мая 1945 года произошло серьезное переформатирование всей международной политики. Ялтинская конференция и создание ООН оформили новый миропорядок и правила игры. Однако новое мировое политическое устройство обязано своим появлением не только Победе и соответствующим договоренностям, но и изменениям, произошедшим внутри самих западных обществ, а также техническому прогрессу.

Грета Тунберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Появление массовых СМИ, телевидения, потом интернета, а также ядерной бомбы сначала у США, а потом у СССР и ряда других стран, также повлияло на международную политику, как и ялтинские договоренности. В результате всех этих правовых, политических, культурно-социальных и технических изменений всем стало понятно, что отныне «цивилизованный мир» больше не может себе позволить воевать так, как он это делал на протяжении всей своей истории.

Однако горячая война уступила место холодной войне, которая стала в чем-то гораздо более подлой и почти невидимой. Кроме того, такая миролюбивая заморозка цивилизованного мира привела к тому, что горячие конфликты стали разгораться в странах третьего мира, таких как Вьетнам, Афганистан и многих других. Совокупный цивилизованный мир стал разрешать свои противоречия в том числе за счет горячих вооруженных конфликтов на территориях третьих стран, принося им горе и разрушение. Таким образом, «холодной» война оказывалась для США и СССР, а для вьетнамцев и афганцев она была вполне горячей.

То же самое происходит и сегодня. Ливия и Ирак были фактически разрушены. На территориях этих стран до сих пор идут боевые действия, в то время как цивилизованный мир прозябает в обществе потребления. Сирийскому государству пока с трудом удалось уцелеть, но и на его территории идут вооруженные столкновения.

Алессандро Варотари. Марс и Венера играют в шахматы. 1630—1640 г

Но если на территориях стран третьего мира идут горячие конфликты, то в странах первого мира во всю разыгрываются по сути те же конфликты, но в холодной форме. Если США и Россия противостоят друг другу в Сирии горячим способом, но не на прямую, а через посредников в виде сирийского правительства и исламских террористов соответственно, то на территории самих США и России наше противостояние разворачивается в форме «мягкой силы» в виде политической, идеологической, информационно-психологической, концептуальной и иных типов холодной войны. Эту войну на нашей территории осуществляет «пятая колонна», состоящая из различных липовых борцов с коррупцией, псевдолибералов, «ряженых» коммунистов и националистов-уменьшителей, ратующих за отделение Северного Кавказа и других территорий.

Вся эта машина холодной войны на нашей территории действует из-за двух главных причин. Первая причина состоит в двусмысленности нашей власти и давних мечтах нашей элиты слиться с Западом в объятьях. Вторая состоит в том, что наше общество, равно как и общества других стран, до сих пор не понимает, что такое холодная война, которая, по сути, является ничем иным, как игрой.

Об игре говорили с древнейших времен. На Западе о ней писал уже Гомер в своей «Илиаде». Но наиболее разработана она была конечно на Востоке.

В знаменитом трактате «Искусство войны» китайского полководца Сунь-цзы, жившего аж в VI веке до н. э., говорится следующее:

«Лучше всего сохранять страну противника целой и невредимой, нет никакого смысла ее разрушать. И лучше также захватить в плен всю его армию, чем уничтожать ее. Сражения и захваты не могут считаться высшим мастерством военных действий, таким мастерством является сдача армии противника без боя».

Памятник Сунь-цзы в Юрихами, Тоттори, Япония 663highland

Ровно так, при помощи «победы без войны», был побежден и обыгран СССР. Но о таком типе войны, причем именно как основном и наиболее желанном, говорили и другие восточные культуры.

В персидской книге «Чатранг-Намаг», она же «Книга о шахматах», датируемой примерно VI веком н. э., рассказываются правила игры в нарды и шахматы — древних эквивалентов реальной военной игры. Я сейчас попрошу читателя оценить стиль и отношение к военной игре, которые отражены в этом тексте, на примерах Персии и Индии. Книга начинается так:

«Итак, говорят, что во владычество Хосрова Аношрована великий царь индийцев Девсарм, желая испытать разум и мудрость иранцев, а также ради собственной выгоды послал (Хосрову) игру Чатранг, шестнадцать штук из изумруда и шестнадцать штук из красного яхонта. Вместе с этим Чатрангом тысячу двести верблюжьих вьюков золота и серебра, и самоцветов, и жемчуга, и одежд, и девяносто слонов он послал. И изобретателя [шахматной] доски, самого выдающегося среди индийцев, с ними он послал».

Снарядив такое посольство к персидскому царю, правитель Индии снабдил его следующим письмом:

«И в грамоте так было написано: «Как подобает Вам шахиншахство и как являетесь Вы над всеми нами шахиншахом, подобает и ученым Вашим наших ученее быть. Если (же) сути этого Чатранга не раскроете, то налог и подать пришлите».

Афина и играющие Ахилл и Аякс. Ахилл (слева), Афина (в центре), Аякс (справа). Рисунок на чернофигурной амфоре. Около 510 года до н.э

Понятно? Если суть игры не будет раскрыта, то это приводит к потери власти и уплате дани. Ведь, как, надеюсь, понятно, тут совсем не о настольных играх в собственном соку идет речь. Так как автором этой книги был перс, то победил, разумеется, персидский царь, который смог при помощи своего приближенного разгадать тайну шахмат, а в ответ прислал индийскому царю нарды с тем же посланием: если тот не разгадает тайну нард, то он в свою очередь будет платить дань и признает власть персидского царя. Книга заканчивается так:

«Когда Девсарм, великий царь индийцев, этого рода (игру) увидел, у Важургмихра Бохтака сорок дней сроку потребовал. Никого не было среди учёных Индии, кто бы суть этого Неварташира познал. Важургмихр столько налога и подати с Девсарма вторично взыскал и в прекрасном здравии и с большой пышностью обратно в Эраншахр прибыл».

В конце книги дается следующее наставление:

«Раскрытие сути Чатранга в том, чтобы — в соответствии с тем, как было сказано мудрецами: «победу разумом одерживают» — оружие разума было осознано как главное».

Если восточные правители древности осознавали, в какой игре они участвуют, то советское общество, равно как и все остальные, этого не понимают и не хотят понять. Наше общество не хочет видеть, что врагом России «оружие разума было осознано как главное». А для того чтобы такого врага победить, нужны разум и пробуждение сознания.

Жан-Леон Жером. Игроки в шашки. 1859

Всевозможные НКО, многочисленные говорящие головы, «Евровидение» — все это инструменты войны. Никто, за редкими исключениями, не отстаивает свою точку зрения и не пытается кого-то в чем-то убедить, отстоять те или иные права или даже просто спеть песню. Почти все сферы нашей жизни пронизаны войной. Какой-нибудь условный Сванидзе — человек вполне компетентный. Он знает, что все антисоветские мифы — это пропагандистское барахло, но он будет говорить так, как будто это правда и у него такая «точка зрения». Нет у него такой точки зрения! У него и ему подобных точка зрения состоит в том, что сначала надо было грохнуть СССР, а теперь надо грохнуть Россию. Вот в чем их подлинная точка зрения! А для того чтобы грохнуть Россию, нужно сложить определенный пасьянс, смысл которого общественное большинство не понимает, как не понимало оно это в 91 году.

Конечно, не следует лезть из огня да в полымя, гоняясь за всеми НКО на свете, и подозревать всех в том, что они на самом деле имеют ввиду что-то совсем иное, нежели то, о чем говорят. Возможность такой охоты на ведьм враг прекрасно просчитал, и она ни к чему хорошему не приведет. Но надо же видеть элементарные несоответствия и странности?

Роман Пастернака «Доктор Живаго» по меркам нашей деградирующей современности относительно неплох, но при чем тут Нобелевская премия, особенно если учесть всю поднявшуюся вокруг шумиху? Первой почуять неладное должна была интеллигенция, но она-то в первых рядах и обрадовалась вручению Нобелевской премии. А потом, в 2014 году, были опубликованы официальные данные о том, что «нобелевку» продвигало ЦРУ и ЦРУ же оплачивало тиражи этого романа. Но неужели раньше догадаться было нельзя?

Игра в шахматы, около 1508

А что, если юная школьница с очевидными психическими отклонениями начинает продвигать экологическую проблематику, путешествовать на яхте (с которой ей «помогли») от Англии до США, ибо она, видите ли, не летает на самолете, а все мировые СМИ начинают это обсуждать? Разве в этом нет ничего подозрительного? И разве не закономерно, что эта школьница, которую зовут Грета Тунберг, потом нечаянно или специально публикует методички от канадского фонда «Поэтической справедливости», в которой ей прямо предписывается, что ей надо говорить и делать?

В этих методичках ей предлагалось поддержать восстание фермеров в Индии, что она должна была сделать совместно с поп-певицей Рианной. Данным скандалом серьезно заинтересовалась полиция Индии и начала расследование на предмет вмешательства во внутренние дела страны. Как писало 4 февраля 2021 года индийское издание «The times of India»:

«Высокопоставленный чиновник заявил, что первоначальное расследование предполагает связь этого документа (опубликованных Тунберг методичек. — Д.У.) с прохалистанской группировкой».

Если этот «высокопоставленный чиновник» прав, то речь идет о совсем серьезной международной игре. Ибо «прохалистанская группировка» ведет борьбу за создание автономного от Индии Халистана, а правительство Халистана в изгнании поддерживается Пакистаном и Турцией. Имеет ли фонд «Поэтическая справедливость» отношение к поддержке не только индийских фермеров, но и к поддержке непризнанного Халистана — пускай выясняет индийская полиция и иные органы. Я только обращаю внимание на то, что и без этого скандала вокруг методичек с Гретой Тунберг все было ясно с самого начала. Но этого по-прежнему многие не хотят замечать.

Караваджо. Шулеры. 1594 г

Ну и последний пример, что называется, «на засыпку». Просоветски настроенная общественность до сих пор обсуждает проигрыш Геннадия Зюганова на президентских выборах в 1996 году. Тогда Ельцин выиграл только во втором туре. Официальные данные гласят, что Ельцин набрал 53,82% голосов, а Зюганов — 40,31%. Подтасовки в связи с этими процентами, собственно, до сих пор и обсуждаются. Но тогда все было очень грубо и просто. Кандидаты шли «ноздря в ноздрю», и потому эта компания всем так запомнилась.

А между тем просоветски настроенной общественности гораздо более пристально следовало бы обсудить совсем другую президентскую кампанию Зюганова, а именно компанию 2012 года. Именно в этой компании Зюганов потерпел настоящий сокрушительный разгром, с которым поражение 96-го года не идет ни в какое сравнение. Более того, вместе с Зюгановым потерпела разгром вся социальная и просоветская повестка дня. Но именно это почему-то и не обсуждают. Почему?

Сегодня мы живем в рамках политической парадигмы, согласно которой Путину противостоит не какой-то другой серьезный кандидат, который мог бы отстаивать социальную, народную повестку, а совокупная «Болотная площадь», она же, читай, Майдан. Не нравится Путин? Ну, тогда поддерживай Навального, иди на поклон к либералам и далее со всеми остановками в направлении «пятой колонны» и национальной измены. Реальная угроза и альтернатива Путину — майданная площадь, а не выборный процесс, в котором нет ни одного серьезного конкурента. Поэтому патриотической общественности больше ничего не остается, как терпеть и поддерживать Путина, несмотря на пенсионную реформу и другие антисоциальные действия власти. Но как и когда появился столь печальный расклад?

Данная парадигма появилась благодаря Зюганову в 2012 году. Тогда, во время противостояния «Болотной площади» и «Поклонной горы», Зюганову предлагалось прийти на Поклонную гору и на фоне красных флагов в первых рядах сказать все, что ему вздумается. Но Зюганов не пришел ни на «Поклонную», ни на «Болотную», хотя флаги КПРФ наблюдались на обеих площадях. Я оставлю в стороне, как Геннадий Андреевич тогда обнимался с участником «Болотной» Удальцовым, который во всеуслышание объявил, что хочет продления президентских полномочий Дмитрия Медведева. А задамся вопросом: как политик вообще мог не прийти тогда ни на одну из площадей?

Это площадное противостояние стало задавать тогда всю политическую повестку дня. Но будет ли это противостоянием между «оранжевыми» и Путиным или между «оранжевыми» и Поклонной горой с Зюгановым во главе — зависело лично от Геннадия Андреевича. Но после того, как он не пришел никуда, всю энергию Поклонной горы, не будь дураком, себе «приватизировал» Путин. И что же получилось в итоге?

Зюганов и Ленин. Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Если до митингов главной политической повесткой дня была конкуренция между Путиным и Зюгановым на будущих выборах, то после того, как Зюганов отказался прийти на Поклонную, вся повестка и политическая карта оказались иными. Вместо конкуренции между Путиным и Зюгановым на выборах, мы получили противостояние Путина и «оранжевой революции», в котором по факту живем до сих пор!

Обществу вместо одной политической карты, на которой был Зюганов, на стол положили другую, в которой никакого Зюганова в политическом смысле уже нет, а старую смяли и выкинули в помойное ведро. И этого никто не заметил и никто не обсудил! Никто не спросил Зюганова, прежде всего из рядов его сторонников, чем вызвано его вопиюще странное поведение с точки зрения любой политической азбуки. В итоге оказалось, что Зюганов и вся социальная и просоветская повестка просто выведены за рамки актуальной политики. Круто? По-моему, это так круто, что дальше некуда.

Это и есть игра. Так «незаметно» был потерян СССР, и столь же «незаметно» были политически слиты просоветские настроения вместе с Зюгановым в 2012 году. Доколе? Когда наша патриотическая и просоветская общественность включит свои мозги? Ведь справедливо было сказано выше в персидской книге Чатранг-Намаг: «Если (же) сути этого Чатранга не раскроете, то налог и подать пришлите». Ну так мы и «присылаем» и будем присылать дальше, вплоть до полного обрушения страны, если не поймем, что «оружие разума было осознано как главное».