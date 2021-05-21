Белград, , 02:00 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан 20 мая заявил, что его совет президенту Сербии Александру Вучичу относительно проблемы Косово и Метохии заключался в том, чтобы не подвергаться никакому давлению ни с одной стороны, а также стремиться поддерживать хорошие отношения со всеми значимыми партнерами. Он порекомендовал ему, чтобы Сербия и в переговорах с ЕС о присоединении выступала уверенно, а не с рабских позиций. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Земан заявил в интервью сербскому новостному агентству после визита президента Александра Вучича в Чехию, что он извинился перед Сербией за бомбардировку НАТО лично, а также как президент государства, и добавил, что эта бомбардировка была незаконной.

Земан подчеркнул, что «гордому сербскому народу никогда нельзя поддаваться провокациям» с любой стороны, а также нужно всегда вести себя гордо.

«Я хотел бы поблагодарить сербский народ за поддержку, которую они оказали нам в 1938 и 1968 году. Более 70 000 сербов в 1938 году были готовы бороться за Чехословакию», — заявил Земан.

Президент Чехии, который ранее заявлял, что было ошибкой признание независимости Косово, выступил за рассмотрение возможности отмены признания. Когда его спросили, считает ли он, что компромисс возможен, он ответил, что тогда администрация Приштины возглавлялась президентом Косово (Хашимом Тачи), обвиняемым в преступлениях, который должен предстать перед судом в Гааге.