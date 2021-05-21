Гавана, , 01:32 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1252 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 129 346. Также за минувшие сутки в стране умерли еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 скончались 840 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за 19 мая на Кубе выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом за одни сутки — 1339 человек. Отмечалось, что более половины всех выявленных пациентов приходится на столицу страны Гавану, где находится крупнейший очаг распространения инфекции.