Париж, , 01:22 — REGNUM Эйфелева башня в Париже начнёт работу в середине июля 2021 года, сообщили 20 мая на странице достопримечательности в Twitter.

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«Буду рада снова приветствовать вас с 16 июля», — говорится в сообщении.

Работа главной достопримечательности Парижа возобновится в режиме ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. Число посетителей будет ограничено до 10 тыс. в день, при этом они будут обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что работу Эйфелевой башни уже приостанавливали в 2020 году. Летом прошлого года она временно начала принимать посетителей, но затем власти Парижа решили вернуть ограничения.

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