Вашингтон, , 01:00 — REGNUM Президент США Джо Байден рассматривает возможность назначение послом в Израиле экс-первого заместителя госсекретаря Томаса Найдса, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По его данным, также рассматривается кандидатура экс-конгрессмена Роберта Векслера. При этом пока никаких конкретных решений по вопросу кандидата на должность главы диппредставительства в Израиле не принималось. Отмечается, что глава Госдепа США Энтони Блинкен не исключил назначения экс-спецпредставителя страны по Сирии Майкла Ратни на должность временного поверенного в Израиле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США в очередной раз выступили против резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Израиле. По мнению американских делегатов, эта резолюция якобы может подорвать усилия Вашингтона по прекращению боевых действий в секторе Газа.