Подгорица, , 00:47 — REGNUM Армия Черногории продолжит участвовать в миссии КФОР, и решение о расширении её контингента не может быть принято из-за эпидемиологической ситуации, и задержки в принятии бюджета на 2021 год, заявили 20 мая в министерстве обороны Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

В министерстве сообщили, что для серьезных мероприятий, таких как участие в международных миссиях и военная деятельность за рубежом, необходимо заранее спланировать финансирование, и обычно процесс планирования, обучения, подготовки и направления в миссию осуществляется в течение длительного периода времени.

«В связи с этим мы отмечаем, что такая деятельность не может быть реализована без качественного процесса планирования», — подчеркнули в министерстве обороны Черногории.

Председатель парламентского комитета по безопасности Милан Кнежевич из Демократического фронта неоднократно заявлял, что участие военнослужащих Черногории в миссии КФОР было приостановлено.

Он отметил, что парламентское большинство пообещало гражданам на выборах, что они больше не будут, по его словам, «втыкать нож в спину братской Сербии».

Напомним, армия Черногории с 2018 года в рамках миссии КФОР имеет двух представителей. «Силы для Косово» или «KFOR» — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в частично признанной республике Косово. Силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 и вошли в Косово 12 июня 1999 года.