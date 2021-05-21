Тегеран, , 00:37 — REGNUM В Иране за прошедшие сутки выявили 12 428 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иранского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Исламской Республике достигло 2 804 632. Также за 20 мая в стране скончались еще 229 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Иране жертвами осложнений COVID-19 стали 77 994 человека.

Ранее в Иране ввели ряд ограничений для предприятий и на поездки внутри страны из-за риска начала новой волны распространения COVID-19. Отмечается, что к настоящему времени в Исламской Республике привились против коронавирусной инфекции уже более 2,36 млн человек.