Каир, , 00:36 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить две делегации в Палестину и Израиль для мониторинга ситуации после вступления в силу режима прекращения огня. Об этом 20 мая сообщило египетское государственное телевидение.

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Египетский лидер подтвердил, что перемирие между сторонами наступает в силу 21 мая в 02:00 по палестинскому времени (совпадает с московским). По его словам, одна из миссий Египта будет работать в Тель-Авиве, другая — на палестинской территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новое обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая, когда стороны обменялись ударами по территории друг друга.

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20 мая израильское телевидение сообщило, что военно-политический кабинет Израиля одобрил одностороннее прекращение огня. После этого в ХАМАС заявили о готовности взаимно прекратить атаки на Израиль.

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