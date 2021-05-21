Таганрог, Ростовская область, , 02:57 — REGNUM В Ростовской области 21 мая стартует XIV Международный Чеховский книжный фестиваль. Трёхдневный литературный марафон пройдёт на малой родине писателя Антона Чехова — в Таганроге, передаёт ИА REGNUM.

Программа фестиваля, ставшего уже традиционным, включает в себя различные мероприятия. Гости приморского города смогут посетить и творческие встречи, и мастер-классы по написанию рассказов, и лекции, и литературные дегустации, и выставки.

Участниками фестиваля станут и молодые писатели. Также запланированы мероприятия для детей.

Литературный марафон пройдёт при строгом соблюдении всех санитарных требований.