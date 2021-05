Вашингтон, , 02:35 — REGNUM Экс-президент США Джордж Буш заявил 20 мая в эксклюзивном интервью для Fox News, что не считает вывод американских войск из США «необходимым» и что он «глубоко обеспокоен» тем, что отсутствие США создаст в регионе «вакуум».

В своей новой книге «Среди прочих, один: Портрет американских иммигрантов» (Out of Many, One: Portraits of America's Immigrants), Буш упоминает о решении нынешнего президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана.

«А всегда предупреждал, что ослабление присутствия США в Афганистане создаст вакуум, и что этим вакуумом воспользуется те, кто относится к женщинам, как ко второму сорту людей. Я беспокоюсь о жертвах наших солдат, нашей разведки, мы будем забыты», — рассказал Буш телеканалу комментируя свою книгу.

«Было ли это необходимо? Я так не думаю. Но решение было принято и нам остается молиться, что это было правильное решение», — добавил он отвечая на вопрос о политике администрации Байдена и выводе войск из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что Соединенные Штаты выведут все оставшиеся силы из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Учитывая сохраняющиеся террористические угрозы там и в соседнем Пакистане, ухудшение контртеррористического потенциала США, связанное с выводом войск, и вероятность того, что страна вновь может создать угрозы для США, возникают серьезные вопросы по поводу решения администрации Байдена.