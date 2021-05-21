Ростов-на-Дону, , 01:17 — REGNUM Информация об убыточности АО «Региональная корпорация развития» по итогам 2020 года некорректна, сообщили ИА REGNUM в правительстве Ростовской области.

«Изначально корпорация развития создавалась именно для содействия развитию области, оперативного решения проблем, а не для извлечения прибыли, поэтому речь об убыточности АО «Региональная корпорация развития» по итогам 2020 года некорректна», — считает министр имущественных и земельных отношений Ростовской области Евгений Осыченко.

Власти напомнили, что корпорация в предыдущие годы занималось погашением задолженности по зарплате перед шахтёрами ГК ООО «Кингкоул» в городе Гуково. Горнякам было перечислено 330 млн рублей. Также структура оказала большую финансовую помощь в строительстве музейного комплекса «Самбекские высоты», подготовила основу для создания Южного научно-образовательного центра мирового уровня «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса».

В настоящее время АО «Региональная корпорация развития» активно участвует в реализации экологического проекта по восстановлению берегов реки Темерник, взяла на себя организацию работы продовольственной ярмарки на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону на проспекте Шолохова.

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