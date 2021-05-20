Милан, Италия, , 23:52 — REGNUM Сегодня, 20 мая, портал Football Italia сообщил, что руководство «Милана» занимается поисками нового полузащитника на случай ухода из команды Хакана Чалханоглу.

По данным источника, «Милан» рассматривает хавбека «Удинезе» Родриго де Пауля как приоритетный вариант в качестве замены турецкому футболисту, однако его трансфер может обойтись «россонери» в 35 миллионов евро.

В шорт-лист «Милана» на эту позицию были также включены хавбек «Аталанты» Йосип Иличич и Генрих Мхитарян из «Ромы», который планирует покинуть столичный клуб по окончании контракта этим летом.