Анкара, , 23:49 — REGNUM Новая база военных беспилотников будет создана на Северном Кипре, сообщает 20 мая греческий телеканал Skai со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана во время встречи с молодежью в Анкаре.

По утверждению телеканала, Эрдоган заявил о намерении «быть сильными в случае возможного нападения в регионе».

Для этого Эрдоган, отмечает телеканал, намерен обеспечить «полноценное присутствие в воздухе, на суше и на море».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая на встрече с молодежью в Анкаре Эрдоган заявил, что намерен в июле посетить Северный Кипр и выступить там с важным посланием, относящимся не только к Кипру, но и ко всему миру.

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