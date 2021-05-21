Ростов-на-Дону, , 00:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону заключён контракт на строительство детского сада на 300 мест. Дошкольное учреждение появится в микрорайоне Вересаево, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Дошкольное учреждение обойдётся городу в 332,4 млн рублей. В нём будет 16 групп, из них восемь ясельных. Завершение строительства — в 2022 году», — уточнил градоначальник.

В детском саду разместят залы для занятий музыкой и физкультурой, пищеблок, медицинские кабинеты, раздевалки, спальни, буфетные, умывальные и туалетные комнаты.

В настоящее время подрядчик уже приступил к подготовительным работам на территории будущего объекта.