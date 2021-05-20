Москва, , 23:42 — REGNUM Российские граждане чаще всего заражаются коронавирусом от своих близких, а также при пользовании общественным транспортом. Об этом заявила 20 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Пока остаётся транспорт, но заражений в домашних очагах у нас самое большое количество», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее сегодня Анна Попова заявила, что продолжительные выходные на майские праздники в России помогли избежать роста заболеваемости COVID-19, а также привели к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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