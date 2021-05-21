Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Американский сенатор-демократБерни Сандерс(штат Вермонт) представил резолюцию 20 мая, которая должна подтолкнуть к голосованию в Конгрессе по поводу блокировки продаж Израилю американского оружия, сообщает Fox News.

Сандерс хочет запретить продажу американского оружия на сумму $735 млн министерству обороны Израиля. Такое решение объясняется тем, что Израиль использует американские ресурсы для бомбардировки палестинских больниц, школ и международных СМИ.

«В момент, когда бомбы американского производства разрушают (сектор) Газа, убивая женщин и детей, мы не можем просто позволить случиться огромной сделке по продаже оружия и даже не обсудить это в Конгрессе», — написал Сандерс в заявлении.

Отметим, 19 мая подобную резолюцию составила конгрессмен-демократ Александрия Оказио-Кортез.

ИА REGNUM напоминает, группа крайне левых демократов, в том числе представители так называемого «Отряда», выступили 13 мая с жесткой критикой Израиля, и раскритиковали президента США Джо Байдена за то, что не предпринимает достаточных усилий для решения палестино-израильского конфликта.