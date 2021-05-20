Москва, , 23:35 — REGNUM Басманный суд Москвы вынес решение арестовать на два месяца заместителя директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольгу Покидышеву, сообщает 20 мая пресс-служба суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по делу о мошенничестве.

«Суд избрал в отношении Покидышевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля», — сообщила пресс-секретарь суда.

Аналогичное решение принято судом в отношении бывшего директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой, занимающей в данный момент должность помощника губернатора Новгородской области.

Обеим вменяется в вину преступление, предусмотренное статьей 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

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