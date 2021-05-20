Москва, , 23:34 — REGNUM Сегодня, 20 мая, руководство московского «Спартака» согласовало с «Челси» условия выплаты компенсации за трансфер вингера Виктора Мозеса.

По данным портала Sports.ru, представители менеджмента московской команды Евгений Мележиков и Дмитрий Попов получили согласие на расскрочку по трансферу 30-летнего нигерийца. 5 миллионов евро, которые были заявлены в качестве компенсации, будут поэтапно выплачиваться на протяжении ближайших трех лет: этим летом московский клуб заплатит 1,8 миллиона евро, в 2022 году к ним прибавятся еще 1,8 миллиона, а оставшиеся 1,4 миллиона отправятся «Челси» летом 2023 года.

Ранее «Спартак» договорился, что заплатит 5 миллионов евро в течение 10 дней после активации сделки.

В составе «красно-белых» Виктор Мозес принял участие в 20 матчах и набрал в них 8 (4+4) очков по системе «гол+пас».