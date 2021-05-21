Морозовск, Ростовская область, , 00:09 — REGNUM Бывший педагог школы № 4 Морозовска (Ростовская область) назвала причину срыва на ярко накрашенную ученицу. По словам учительницы, она не смогла сдержать себя после того, как получила прививку от COVID-19.

«Я сделала прививку от СOVID-19, и думаю, что это всё последствие. Она действует на организм общим ослаблением. У меня страх перед паническими атаками. И, возможно, на время действие прививки вывело меня из состояния равновесия», — цитирует педагога издание «Подъём».

Также, по словам педагога, у неё есть две недели, чтобы изменить своё решение и остаться работать в школе. Однако женщина недоумевает, почему главными фигурантами скандала стала она с ученицей, а не автор видео, снявший его и выложивший в социальных сетях.

ИА REGNUM сообщало, что на видеокадрах, снятых кем-то из учеников, видно, как педагог силой ведёт девочку к раковине и умывает её лицо. Женщина, не сдержав свои эмоции, отчитала семиклассницу за её внешний вид перед всем классом.

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