София, , 04:52 — REGNUM Экс-министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева 19 мая в интервью для болгарского новостного агентства «BGNES» заявила, что подписание соглашения о добрососедстве с Северной Македонией не было ошибкой, однако Скопье систематически его нарушает.

Именно нарушение Северной Македонией данного соглашения Захариева назвала причиной сохранения болгарского вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

По словам Захариевой, удовлетворение Северной Македонией требований Софии позволит болгарским инвесторам создать рабочие места в стране. Дипломат призвала Скопье прекратить цензуру болгарских книг на границе, позволить трансляцию болгарских телеканалов, прекратить анти-болгарскую компанию и дурно обращаться с болгарскими гражданами.

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