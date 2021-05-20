Донецк, , 23:23 — REGNUM Линия электропередачи в посёлке шахты «Трудовская» (ДНР) получила повреждение в результате обстрелов со стороны украинских боевиков вечером 20 мая, сообщает Донецкое агентство новостей.

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По словам главы администрации Донецка Алексея Кулемзина, 35 частных домовладений в посёлке обесточены. Обстрел коснулся улиц Медицинская, Ананченко, Кастальского, Метеоритная.

Добавим, что, по сообщению официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, с начала суток украинские боевики четыре раза обстреляли территорию ДНР.

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