Ростов-на-Дону, 21 мая, 2021, 00:27 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону под следствие попали начальник и ведущий инженер жилищного отдела управления ЖКХ Ленинского района, а также двое местных жителей. Их подозревают в коррупционном преступлении, в результате которого муниципальная квартира перешла в частные руки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Следователи полагают, что в конце 2019 года чиновница получила через посредника — ведущего инженера, более 2 млн рублей. Взятку передали двое местных жителей в обмен на оформление права собственности на муниципальную квартиру, расположенную по улице Шаумяна.

В настоящее время решается вопрос об аресте фигурантов уголовного дела. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.