Иерусалим, , 23:18 — REGNUM Взаимное прекращение огня между ХАМАС и Израилем начнет действовать в ночь на 21 мая, сообщает 20 мая радио KAN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ХАМАС.

По утверждению KAN, прекращение огня вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.

При этом отмечено, что полиция Израиля готовится к массовым беспорядкам, которые могут быть вызваны этим решением.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 мая правительство Израиля заявило о решении прекратить удары по сектору Газа.

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