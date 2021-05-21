Ростов-на-Дону, , 00:03 — REGNUM Ростовские коммунальные службы откачали воду из подземного перехода у стадиона «Ростов Арены», сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Информация о потопе после ливня поступила от очевидцев. В социальных сетях были опубликованы видеокадры, на которых видно, что пересечь проезжую часть по единственному пешеходному переходу — подземному, нельзя. Коммунальные службы пришлось ждать более трёх часов, пишет телеграм-канал Don Mash. Однако мэрия сообщает, что службы прибыли на место происшествия оперативно.

«20 мая в 14:00 департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону была получена информация о факте подтопления подземного пешеходного перехода, расположенного в створе моста по проспекту Ворошиловского. В результате оперативного взаимодействия ГО и ЧС города Ростова-на-Дону в течение 30 минут на данном объекте была организована откачка грунтовой воды», — уточнили в мэрии.

По версии городских властей, подтопление произошло из-за подъёма уровня воды в реке Дон. Чтобы таких ситуаций впредь избежать, планируется отремонтировать насосную станцию.

ИА REGNUM напоминает, что подземный пешеходный переход у стадиона «Ростов Арена» был введён в преддверии чемпионата России по футболу 2018 года.