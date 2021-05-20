Нью-Йорк, США, , 23:09 — REGNUM Заявление из Израиля о том, что там решили прекратить обстреливать сектор Газа (Палестина), оставляет без ответа ряд вопросов, его недостаточно для урегулирования конфликта, сообщил 20 мая журналистам министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

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Аль-Малики узнал о готовящемся решении Израиля прекратить обстрелы Газы, находясь в штаб-квартире ООН. Назвав его положительным в силу прекращения «убийств и агрессии», палестинский дипломат добавил:

«Но этого совершенно недостаточно».

Он напомнил, что не решена проблема Иерусалима, где произошли инциденты с мечетью Аль-Акса и в квартале Шейх-Джаррах.

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