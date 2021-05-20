Анкара, , 23:05 — REGNUM Турецкие оборонные компании ASELSAN и ROKETSAN создали первый национальный зенитный ракетный комплекс HİSAR A+, сообщает издание Defence Turkey.

Отмечено, что это выдающееся достижение турецкого оборонно-промышленного комплекса.

По утверждению издания, новая система прошла испытания, в ходе которых поразила высокоскоростную воздушную мишень типа «самолёт».

HİSAR A+ оснащён собственной системой управления огнём и способен автономно обеспечивать противовоздушную оборону бронетанковых подразделений турецкой армии, обеспечивая их защиту от вражеских самолётов, вертолётов, ракет и беспилотников.

Поражение обнаруженных целей осуществляется высокоманёвренными ракетами, разработанными компанией TÜBİTAK SAGE. Заявлено, что ЗРК HİSAR A+ может одновременно запускать ракеты по четырем воздушным объектам.

ЗРК HİSAR A+ размещается на бронированной гусеничной машине и состоит из РЛС, блока командного управления, системы управления огнем (СУО), оборудования связи и пусковой ракетной установки.

Стоит отметить, что на сегодняшний день войсковая ПВО Турции практически не существует. Противовоздушная оборона танковых и мотопехотных подразделений состоит лишь из американских ЗРК Stinger.

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