Париж, , 23:01 — REGNUM Сегодня, 20 мая, портал AS сообщил о намерении нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе продолжить свою карьеру в составе мадридского «Реала».

По данным источника, желание француза никак не связано с главным тренером «сливочных» Зинедин Зидан. Вне зависимости от того, останется ли Зидан на своем посту, Мбаппе все равно будет заинтересован в своем переезде в Мадрид.

Если «ПСЖ» откажется продавать форварда этим летом, руководство «сливочных» планирует сконцентрировать свое внимание на подписании нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, которого собираются выкупить летом 2022 года.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает по окончании сезона 2021/2022 после чего он сможет присоединиться к «Реалу» на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 33 (26+7) очков по системе «гол+пас» в 30 матчах чемпионата Франции.