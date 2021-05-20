Приштина, , 23:13 — REGNUM Косово 19 мая получило партию экспресс-тестов на антиген к коронавирусу из Германии. Объем партии составил 150 тысяч единиц. Стоимость посылки составила 600 тысяч евро.

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Посол Германии в Косово Джон Род заявил, что солидарность остается ключевым элементом борьбы с пандемией и призвал население соблюдать требования безопасности, несмотря на снижение числа выявляемых случаев заражения.

Министр здравоохранения Косово Арбен Вития поблагодарил Германию за помощь и отметил, что коронавирус остается реальным вызовов для всего континента. До конца 2021 года правительство Косово намерено обеспечить вакцинацию 60% населения края.

С начала пандемии Косово получило от Германии медицинское оборудование и другие средства для борьбы с пандемией на сумму €4,72 млн, кроме того, в Косово прибыла группа экспертов из института Роберта Коха.

Более того, Германия передала Косово пять миллионов евро на восстановление экономики, а также приняла участие в финансировании программы экономической помощи Евросоюза Западным Балканам в восстановлении после пандемии. Важно помнить, что Германия является одним из ключевых спонсоров международной инициативы COVAX, обеспечившей поступление в Косово вакцин от коронавируса.

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