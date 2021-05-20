Стокгольм, , 23:14 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 2. Данная информация была опубликована 20 мая на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 14 351 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 055 173 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 3 411 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 3 377 897 человек, вторую — 1 059 917 человек.

По состоянию на 20 мая, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 273 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 7 480 пациентов.