Донецк, , 22:56 — REGNUM Интенсивному обстрелу со стороны ВСУ подвергся район села Новоласпа (ДНР) вечером 20 мая, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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В ходе обстрела, который украинские боевики начали в 22:05 мск, по району Новоласпы было сделано 52 выстрела из автоматического станкового гранатомёта и три — из станкового противотанкового гранатомёта. Обстрел ВСУ вели со стороны населённого пункта Старогнатовка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ утром 20 мая атаковали из крупнокалиберных миномётов район села Спартак в ДНР.

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