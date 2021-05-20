Анкара, , 22:54 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 9385 новых случаев заражения коронавирусом, что является минимальным показателем с начала марта 2021 года. Об этом сообщает 20 мая министерство здравоохранения страны.

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в стране выявлено уже 5 160 423 носителя коронавирусной инфекции.

Сообщается, также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 207 пациентов с коронавирусом, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 45 626.

Напомним, Турция ожидает прибытия делегации российских специалистов, которые должны оценить ситуацию с безопасностью на курортах страны для принятия решения о возможности возобновлении туризма и авиасообщения, которое было приостановлено с середины апреля до начала июня из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике.