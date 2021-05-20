Воронеж, , 22:50 — REGNUM В Воронеже следственными органами возбуждено уголовное дело по факту неисполнения судебного решения, обязавшего собственника провести ремонт в здании бывшего общежития для инвалидов с нарушением слуха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM вечером 20 мая сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Иск прокуратуры к собственнику бывшего общежития на ул. Малаховского, д. 50 «а», в котором проживают инвалиды с нарушением слуха, суд удовлетворил ещё в сентябре 2017 года. Однако судебное решение исполнено не было, и даже привлечение к административной ответственности не заставило собственника дома исполнить судебный акт. В пресс-службе прокуратуры области уточнили, что ход расследования уголовного дела взят на контроль надзорным органом.

В пресс-службе правительства Воронежской области сообщили, что власти также включились в ситуацию с отключением электроэнергии в данном общежитии. Как уточнили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, ранее здание было в ведении Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Однако «в результате многочисленных гражданско-правовых сделок владельцем дома стало физическое лицо». При этом в общежитии по-прежнему проживают жильцы — всего там зарегистрированы 43 человека, из них 16 являются инвалидами по слуху.

«По информации департамента, сигнал об отключении от собственника в аварийно-диспетчерскую службу не поступал. Электроснабжение в общежитии восстановили за счет аварийного резервного фонда администрации Воронежа днем 20 мая», — уточнили в пресс-службе правительство.

Установлено, что линия, от которой запитано общежитие, является бесхозяйной. В ближайшее время ее передадут на баланс обслуживающей организации. Сегодня же, 20 мая, директор управления социальной защиты населения Коминтерновского района Ольга Пахомова встретилась с жильцами общежития и осмотрела само здания. Установлено, что оно находится в неудовлетворительном состоянии, условия проживания не соответствуют санитарным нормам. В ближайшее время будут составлены акты обследования проживания (пребывания) семей, жильцам помогут в оформлении мер социальной поддержки.

Отметим, что об общежитии на улице Малаховского неоднократно писали местные и федеральные СМИ, в ситуацию вмешивался ОНФ, следственные органы и прокуратура. Однако пока люди вынуждены жить в нечеловеческих условиях.