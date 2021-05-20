Манчестер, Великобритания, , 22:47 — REGNUM Сегодня, 20 мая, портал Sky Sports сообщил информацию об интересе некоторых европейских топ-клубов к голкиперу «Манчестер Юнайтед» Дину Хендерсону.

По данным источника, 24-летний голкипер хочет выполнять роль основного голкипера «МЮ», но в нынешних реалиях тренерский штаб команды отдает приоритет опытному Давиду Де Хеа.

Хендерсон намерен сменить клуб в трансферное окно, он уже попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», «Челси», «Милана» и «Тоттенхэма».