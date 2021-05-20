Тирана, , 22:43 — REGNUM В Албании 20 мая в результате обследования 3169 человек выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Еще 629 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 132 118 случаев заражения коронавирусом. 127 869 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2440 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них один мужчина в возрасте 72 лет — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 1809, из них абсолютное большинство — 3276 — в Тиране. На стационарном лечении находится 68 пациентов — это число продолжает уменьшаться уже четвертый месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до пары десятков. Аналогичное улучшение ситуации наблюдается и в соседних Косово и Северной Македонии.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.

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