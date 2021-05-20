Иерусалим, 20 мая 2021, 22:40 — REGNUM Решение об одностороннем прекращении огня против ХАМАС приняли власти Израиля, передаёт израильское телевидение.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение — все новости»
Соответствующее решение принято сегодня, 20 мая, израильским Кабинетом безопасности: за него проголосовали большинство участников заседания. Проблема обсуждалась на протяжении трёх часов. «Режим тишины» начнёт действовать 21 мая с 2:00 мск.
Напомним, острая фаза конфликта ХАМАС и Армии обороны Израиля продолжается десять дней: израильтяне обмениваются ракетными ударами с боевиками, находящимися в секторе Газа.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин распорядился эвакуировать граждан России и стран СНГ из сектора Газа