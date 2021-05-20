Нижний Новгород, , 22:35 — REGNUM 21 мая начнется ремонт федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород — Саратов на отрезке со 193 по 219 км в Починковском районе. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Управление дорог Москва — Нижний Новгород.

Изношенное асфальтовое покрытие будет отфрезеровано, дорожную одежду усилят выравнивающим слоем, новое покрытие будет уложено на износостойкий щебеночно-масличный асфальтобетон. Будут устранены пучины, укреплены обочины, системы водоотвода и водопропускные трубы отремонтированы. Установят 1,3 км бокового барьерного ограждения, новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут разметку из термопластика. В населенных пунктах отремонтируют объекты освещения.

В текущем году работы будут выполняться на отрезке с 205 по 213 км, в 2022 году — с 193 по 205 км.

При проведении ремонта будут действовать ограничения на проезд данного участка: отрезки не более 1 км сузят, при необходимости встречные потоки будут двигаться в реверсивном режиме при соответствующей регулировке. Скорость на трассе вне населенных пунктов будет ограничена до 50 км/ч, в населенных пунктах — до 40 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на дорогах федерального значения в Нижегородской области отремонтируют 80 километров покрытия и пять мостов. Ставшую федеральной в 2020 году автодорогу Р-177 «Поветлужье» в текущем году также ожидает масштабный ремонт. К нормативу приведут участок дороги в Воскресенском районе с 146-го по 187-й км. Здесь укрепят обочины, заменят барьерное ограждение, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика. В населенных пунктах обустроят пешеходные переходы, автобусные остановки и тротуары, отремонтируют элементы искусственного освещения.